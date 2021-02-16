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Vali Becel, Acıgöl'de ziyaretlerde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Acıgöl ilçesi başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde ziyaretlerde bulundu.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Acıgöl ilçesinde geçtiğimiz hafta göreve başlayan Kaymakam Salih Kayayı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilerken ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Becel, Kaymakamlık ziyaretinin ardından ise ilçeye bağlı Kurugöl köyünü ziyaret ederek burada köy muhtarından köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alırken köy halkı ile de bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in Acıgöl ziyaretine İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'te eşlik etti.

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