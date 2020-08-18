Vali Becel, Afrin şehidinin ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2018 yılında Afrin'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gülşehir ilçe ziyaretleri sırasında 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentinde PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Vali Becel, şehit Kaya'nın anne ve babası ile bir süre görüşürken şehit kızına da çeşitli hediyeler verdi.