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Vali Becel, aile ziyaretlerine devam ediyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretlerine devam ediyor.


Nevşehir'de göreve başlamasının ardından her hafta bir aileyi ziyaret etmeye başlayan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel bu ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Vali Becel aile ziyaretleri kapsamında Avderen ve Özkütük ailelerini ziyaret ederek aileler ile bir süre görüştü. Evde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler veren Vali Becel, ailelerin istek ve taleplerini almasının ardından ziyareti sonlandırdı.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in ziyaretine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener'de eşlik etti.

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