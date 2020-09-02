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Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretlerine Avanos ilçesinde Kılıç ve Toplu ailelerini ziyaret ederek sürdürdü.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve gelmesinin ardından başlatmış olduğu aile ziyaretlerine Avanos ilçesinde de devam etti. Avanos ilçesinde ikamet eden Kılıç ve Toplu ailelerini ziyaret eden Vali Becel burada ailelerin istek ve taleplerini dinlerken gerek Nevşehir Valiliği gerekse Avanos Kaymakamlığı kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu ifade etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in aile ziyaretlerine Avanos Kaymakamı Olgun Öner'in yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener'de eşlik etti.

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