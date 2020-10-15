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Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başladığı ilk günden itibaren il genelinde başlatmış olduğu aile ziyaretlerine bu hafta da devam etti. Vali Becel, Nevşehir'de ikamet eden Özmen ve Kamacı ailelerini ziyaret ederek ailelerin istek ve taleplerini dinlerken her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.


Vali İnci Sezer Becel'in aile ziyaretlerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hüsamettin Ellialtı eşlik etti.

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