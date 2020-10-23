İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başlamasının ardından başlattığı aile ziyaretlerine bu hafta da devam etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'de göreve başlamasının ardından gelenek haline getirdiği aile ziyaretlerine bu hafta Turan ailesini ziyaret ederek sürdürdü. Vali Becel, Turan ailesi ile bir süre görüşürken ailenin istek ve taleplerini dinledi.


Vali Becel'in aile ziyaretine Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hüsamettin Ellialtı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.