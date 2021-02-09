İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Becel, Bozca köyünü ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünü ziyaret ederek köylülerin istek ve taleplerini dinledi.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel köy ziyaretleri kapsamında Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünü ziyaret etti. Bozca köyü muhtarında köyde yapılan ve yapılması istenilen talepleri dinleyen Vali İnci Sezer Becel daha sonra ise vatandaşlarla bir araya geldi. Bozca köyünde vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Becel, İl Özel İdaresi ekiplerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederken köylerimizde hiçbir eksik kalmaması için çalıştıklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.