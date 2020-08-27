İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Becel, Derinkuyu'da şehit ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bulunan şehit ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan şehit ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1992 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerin zırhlı askeri araca roket saldırısı düzenlemesi sonucu şehit düşen Er Ali Güven'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel, ailenin çocukları ile de yakından ilgilenirken çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in ziyaretine Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Hüsamettin Erol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener'de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.