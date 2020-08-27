Vali Becel, Derinkuyu'da şehit ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan şehit ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1992 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerin zırhlı askeri araca roket saldırısı düzenlemesi sonucu şehit düşen Er Ali Güven'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel, ailenin çocukları ile de yakından ilgilenirken çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in ziyaretine Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Hüsamettin Erol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener'de eşlik etti.