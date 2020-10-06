İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Becel, Hacıbektaş ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köy ziyaretleri kapsamında Hacıbektaş ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Hacıbektaş ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada köylülerin istek ve taleplerini dinlemeye devam etti. Vali İnci Sezer Becel'in köy ziyaretlerinde Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu'nun yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'te eşlik ederken köy halkının istek ve taleplerini dinleyen Vali Becel istek ve taleplerin en kısa sürede yerine getirileceğini ifade etti.


Vali Becel köy muhtarları ile de bir süre görüşerek köyler hakkında bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.