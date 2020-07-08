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Vali Becel, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek turizm çalışmaları hakkında İl Müdürü Cengiz Ekici’den bilgiler aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek turizm çalışmaları hakkında İl Müdürü Cengiz Ekici'den bilgiler aldı.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya Bölgesinin turizm potansiyelini artırmak ve planlamaları incelemek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti. Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici'den turizm çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Becel, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, İlimizin Turizm potansiyeli ve planlamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk” dedi.


Ziyaret sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Vali Becel, Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ayrıldı.

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