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Vali Becel, KAPTİD Başkanı Dinler'i ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler ve yönetim kurulunu ziyaret etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya Bölgesinin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'ni ziyaret etti. Vali Becel'i KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve yönetim kurulu üyeleri karşılarken Vali Becel, 2020 yılında pandemiyle birlikte bölgede turizmcilerin çalışmaları hakkında KAPTİD Başkanı Yakup Dinler'den bilgiler alırken 2021 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.


KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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