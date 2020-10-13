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Vali Becel, Karacaören köyünü ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünü ziyaret etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, beraberinde Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünü ziyaret etti. Vali Becel burada köy muhtarından köy hakkına bilgiler alırken burada vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.


Vali Becel, Karacaören İlkokulunu da ziyaret ederek burada eğitim öğretime başlayan öğrenciler ile bir süre sohbet ederken Vali Beceli öğrencilere korona virüs ile mücadele kapsamında kurallara uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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