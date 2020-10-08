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Vali Becel Kovid-19 denetimine katıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de Vali İnci Sezer Becel başkanlığında denetim yapıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir'de Vali İnci Sezer Becel başkanlığında denetim yapıldı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir'de denetimler aralıksız devam ediyor. Nevşehir'de bugün yapılan denetimler Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında yapılırken esnafları ziyaret eden Vali Becel, maske, mesafe ve hijyen kurallarına bir kez daha dikkat çekerken esnafların özellikle maske kurallarına uydukları görüldü.

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