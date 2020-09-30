İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Becel, Kozaklı köylerini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kozaklı ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel köy ziyaretlerine Kozaklı ilçesine bağlı köyler ile devam etti. Vali Becel güne beraberinde ilk İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile Kozaklı Kaymakamı Samet Öztürk'ü ziyaret ederek başlarken daha sonra ise köy ziyaretlerine devam etti. Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk, Aylı ve Kanlıca köylerini ziyaret eden Vali İnci Sezer Becel burada köy muhtarlarından köylerin ihtiyaçlarını dinlerken köyde bulunan vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti.


Vali Becel'in köy ziyaretlerine İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Kozaklı Kaymakamı Samet Öztürk eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.