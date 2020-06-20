Vali Becel, LGS'de çocuklarını bekleyen aileleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir Valisi olarak atanan ve geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Vali İnci Sezer Becel, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dilerken okul dışlarında bekleyen aileler ile de görüştü.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, LGS'ye giren öğrencileri ziyaret ederek başarılar dilerken okul dışlarında bekleyen aileler ile de görüşerek onları sınav stresinden uzaklaştırmaya çalıştı. Okul dışında bekleyen öğrenci velileri ile tek tek görüşen Vali Becel bir aile ile görüşmesinde Allah inşallah çocuklarımızın güzel günlerini başarılı günlerini göstersin. Yani anne baba olmak sınava giren yarışan öğrenci olmaktan daha zor. Onlar kitapçığı açıp soruları görünce rahatlıyor. Ama anne ve babalar sınav sonuna kadar o stresi yaşıyor. Allah bütün evlatlarımızı korusun. Güzel sonuçlar versin” dedi.

LGS sınavına torununu getiren bir velinin Vali Becel'e Nevşehir'e atanmasının hayırlı olsun temennisinde bulunan Vali Becel burada konuşmasında, “Acıgöl'ü de sayarsak buraya üçüncü gelişim oluyor. Acıgöl, Gülşehir ve Nevşehir. Nevşehir güzel insanların yaşadığı bir yer. Tekrar burada olmak benim için güzel. Bugün de LGS'ye giren çocuklarımızı yalnız bırakmak istemedik. Geleceklerini etkileyecek bir sınava giriyorlar. İnşallah çocuklarımızın sınavları çok güzel geçer. Mutlu olsunlar hep hayatlarında” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in okul ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demir eşlik etti.