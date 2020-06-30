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Vali Becel, maske kurallarına uyan Nevşehirlilere teşekkür etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, korona virüs ile mücadele kapsamında maske takmaya özen gösteren Nevşehirlilere teşekkür etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske takma kurallarına uyan Nevşehir halkına teşekkür ederken, tehlike geçinceye kadar kurallara uyalım çağrısında bulundu. Vali Becel, “Sevgili Nevşehirliler kurallara uymada gösterdiğiniz özen için teşekkür ediyoruz. Ancak tehlike tamamen geçinceye kadar şu üç kurala lütfen dikkat edelim. Maske takmak, mesafeye uymak, hijyene uymak” sözlerini paylaştı.

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