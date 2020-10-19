İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Becel, Muhtarlar Günü mesaj yayımladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlık müessesesi, millet iradesiyle devletin şefkat yüzünün buluştuğu noktayı temsil etmektedir. Devletin vatandaşa dokunan eli muhtarlık müessesesi vatandaşa götürülen hizmetin de bir parçasıdır. Muhtarlarımız sorumluluk bölgeleri içerisindeki mahalle veya köylerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve kamu hizmetlerinin halkımıza ulaşmasında öncü rol oynamaktadırlar. Merkezi idarenin ve kamunun önemli bir paydaşı olan muhtarlarımız şehrimizin her alanda gelişmesinde, kalkınmasında geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemli katkılar sunacaklardır. Böylesine önemli bir görevi üstlenen, demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve muhtarları ziyaret ederek günlerini kutlarken bir süre sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.