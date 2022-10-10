Vali Becel, özel öğrencileri ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Vali Becel ziyaretinde; eğitim gören özel öğrenciler ile yakından ilgilenerek, derslerinde başarılar diledi. Özel öğrencilerin ilgi ve sevgiyle karşılanan Vali Becel, öğrenciler ile ayrı ayrı ilgilenerek sohbet etti. Öğrencilerin eğitim alanlarını da inceleyen Vali Becel, okul müdüründen okulun ve öğrencilerin durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Becel daha sonra haftanın ilk ders gününde Nevşehir Damat İbrahim Paşa Ortaokulu'nu ziyaret etti. Vali Becel, ziyarette, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.