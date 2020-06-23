İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Becel, Paşabağları ve Zelve Açık Hava Müzesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Zelve Açık Hava Müzesi ve Paşabağları ören yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Kapadokya bölgesinin en önemli turistik yerlerinden biri olan Zelve Açık Hava Müzesi ören yeri ve Paşabağları'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Vali İnci Sezer Becel, esnafları ziyaret ederek, kendilerine hayırlı bol kazançlar diledi.


Burada bulunan esnaflar ise Vali Sezer Becel'e, ziyaretten duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, yeni görenin hayırlı olması temennisinde bulundular.


Vali Sezer Becel'in ziyaret ve incelemelerine Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Kapadokya Alan Başkanlığı Grup Başkanı Cihan Çalık ve Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.