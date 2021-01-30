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Vali Becel, şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1989 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehit düşen Numan Tatlı'nın ailesinin ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel, şehit Numan Tatlı'nın ailesini istek ve taleplerini dinlerken her zaman kendilerinin yanında olduklarını ifade etti.


Vali İnci Sezer Becel'in ziyaretlerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay eşlik etti.

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