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Vali Becel, şehit ailesi ve Gazi ziyaretinde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1997 yılında Tunceli’de şehit düşen Er Kasım Er’in ailesini ve Şırnak’ta teröristlere girilen çatışma sonrasında Gazi düşen Er Ali Bağ’cıyi ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1997 yılında Tunceli'de şehit düşen Er Kasım Er'in ailesini ve Şırnak'ta teröristlere girilen çatışma sonrasında Gazi düşen Er Ali Bağ'cıyi ziyaret etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1997 yılında Tunceli'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Er Kasım Poyraz'ın ailesini ziyaret etti. Vali Becel şehit ailesi ile yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmazken, şehit ailesinin istek ve taleplerini dinledi.


“Vali Becel Gazi ve ailesini ziyaret etti”


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada Gazi olan Er Ali Bağcı ve ailesini ziyaret etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şehit aileleri ve Gazileri ziyaret etmeye devam ediyor. Vali Becel, Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada Gazi olan Er Ali Bağcı ve ailesini evinde ziyaret etti. Gazi Bağcı ile bir süre sohbet eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gazi Bağcı'nın çocukları ile de yakından ilgilendi.

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