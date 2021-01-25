İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Becel, şehit polis memuru Furkan Demir'in ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından bombalı araç ile yapılan saldırı sonrasında şehit düşen polis memuru Furkan Demir’in ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından bombalı araç ile yapılan saldırı sonrasında şehit düşen polis memuru Furkan Demir'in ailesini ziyaret etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 19 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısı sonrası şehit düşen polis memuru Furkan Demir'in ailesini ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre görüşen Vali Becel, devletimizin şehitlerimizin emaneti ailelerimizin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.