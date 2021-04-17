Vali Becel, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ve gazi ailelerini ziyaretlerine devam ediyor. Vali Becel, 1983 yılında Kayseri'de trafik kazasında şehit düşen Er Halil Kaynar'ın Nevşehir'de yaşayan ailesini ziyaret ederek bir süre görüşürken ailenin istek ve taleplerini dinledi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şehit ailesini ziyaretinin ardından 1968 yılında vatani görevini yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası Gazi olan Er Hikmet Eşsiz ve ailesini ziyaret etti. Burada Gazi Hikmet Eşsiz ile yakından ilgilene Vali Becel kendilerini istek ve taleplerini dinledi.

Gazi Hikmet Eşsiz'de Vali İnci Sezer Becel'e ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken kendilerine teşekkür etti.