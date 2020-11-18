İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Becel, şehit ve gazi ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ailelerini ve gazileri ziyaretlerine devam ediyor.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2014 yılında Van'da gazi olan Bekir Yılmaz'ı ve 1991 yılında Hakkari'de şehit düşen Cevdet Şimşek'in ailesini ziyaret etti. Vali Becel ilk olarak ziyaret ettiği gazi Bekir Yılmaz ve ailesi ile bir süre sohbet etmesinin ardından Gazi Yılmaz ve ailesinin istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra şehit Cevdet Şimşek'in ailesini ziyaret eden Vali Becel burada şehit ailesi ile bir süre görüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.