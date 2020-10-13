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Vali Becel, Tatlarin yeraltı şehrini gezdi

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde bulunan Tatlarin yeraltını ziyaret etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tatlarin yeraltı şehrini ziyaret ederek yeraltı şehri hakkında yetkililerden bilgiler aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici'den yeraltı şehri tarihi hakkında da bilgiler alan Vali Becel, Tatlarin yeraltı şehrinin turizme daha fazla kazandırılması konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ederek Tatlarin yeraltı şehrinin biran önce tanıtımının daha fazla yapılması gerektiği talimatını verdi.


Vali Becel'in Tatlarin yerlaltı şehri ziyaretine Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici'de eşlik etti.

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