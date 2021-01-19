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Vali Becel, Türkiye'nin ilk yerli balon üretim firmasını ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türkiye’nin ilk yerli ve milli balon üretimini yapan firmasını ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türkiye'nin ilk yerli ve milli balon üretimini yapan firmasını ziyaret etti.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde Türkiye'nin ilk yerli ve milli balonunun üretimine başlayan Pasha Balloons firmasını ziyaret ederek işletme sahibi Halis Aydoğan'dan bilgiler aldı. Vali Becel, yerli ve milli balonlarının ilk aşamasından son aşamasına kadar izlenen yol hakkında bilgiler almasının ardından işletme sahibi Halis Aydoğan'ı böylesine başarılı bir işe imza attıkları için tebrik etti. Pasha Balloons sahibi Halis Aydoğan da ziyaretlerinden dolayı Vali İnci Sezer Becel'e teşekkür ederken yapılan çalışmaların ardından Kapadokya semalarında uçmaya başlayan yerli balonların her geçen gün artarak devam edeceğini söyledi.


Vali İnci Sezer Becel'in ziyaretine Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici eşlik etti.

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