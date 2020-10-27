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Vali Becel, Ürgüp ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek köylerin sorunlarını yerinde incelemeye devam ediyor.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesine bağlı Boyalı, Akköy, İltaş, Demirtaş, Başdere, Akçaören, Yelişöz, Karlık ve Karain köylerini ziyaret ederek burada köy muhtarları ile köylerin sorunlarını dinledi. Vali Becel daha sonra ise köyleri gezerek burada vatandaşlarla bir süre görüşürken vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.


Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in köy ziyaretlerine Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç eşlik etti.

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