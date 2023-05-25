Vali Becel ve Başkan Savran, depremzede çocuklarla bir araya geldi

Mehmet Savran, Hatay Defne Orhanlı Çadırkent'te depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Hatay'da temaslarını sürdüren Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Valiliği öncülüğünde ve Nevşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretilen konteynerlerde eğitim faaliyetlerinin sürdüğü Defne Orhanlı Çadırkenti ziyaret etti.

Vali Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili İş İnsanı Habil Uluer, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri burada 8 eğitim konteynerinde eğitim gören bin 500 öğrenci ile bir araya geldi.

Vali Becel ve Başkan Savran, burada depremzede çocuklar ile sohbet ederek çeşitli aktivitelere katıldı.