Vali Becel'den Belediye Başkanı Savran'a hayırlı olsun ziyareti

Mehmet Savran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanlık binası girişinde karşıladığı Vali İnci Sezer Becel'e ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, belediye meclis üyelerinin teveccüh göstererek kendisine verdikleri böylesine önemli bir görevi layıkıyla yerine getirmek için büyük gayret göstereceklerini söyledi.

Belediye Başkanlığı görevinin hem Savran'ın kendisine hem de Nevşehir'e hayırlara vesile olmasını dileyen Vali İnci Sezer Becel ise, Nevşehir'in gelişmesi ve kalkınması adına başta Nevşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyeler ile hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Vali Becel, Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Mehmet Savran'a görevinde başarılar diledi.

Ziyarette daha sonra Vali Becel ve Belediye Başkanı Savran, Nevşehir Belediyesi'nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulundu.