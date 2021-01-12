İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Becel'den pazar esnafına ziyaret

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, pazar esnafıyla bir araya geldi.


Vali Becel, şehrin en eski ve yerleşik pazarı olan ve Pazar ile Pazartesi günleri kurulan kapalı pazar yerini gezdi. Pazar esnafına ziyarette bulunan Vali Becel, esnafların eldiven ve maske takması, müşteri ile pazarcı arasındaki sosyal mesafenin korunması gibi tedbirlere riayet etmelerinin koronavirüs sürecinde çok önemli olduğuna dikkat çekti.


Pazar esnafı ise Vali Becel'e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler. Vali İnci Sezer Becel pazar esnafını ziyaretinin ardından Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen'e de ziyarette bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.