Vali İlhami Aktaş, Başkan Arı'yı tebrik etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

Dün akşam saatlerinde mazbatasını alarak Nevşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Rasim Arı'ya hayırlı olsun ziyaretleri başladı.

Başkan Arı'nın ilk ziyaretçisi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş oldu. Vali Aktaş, Belediye Başkanlığına seçilmesinden dolayı Rasim Arı'yı tebrik etti ve başarılı olması dileğinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da gönül belediyeciliği esaslı bir çalışma ortamı içerisinde Nevşehir'e hizmet edeceğini belirterek, Vali Aktaş'a ziyaretinden ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti.