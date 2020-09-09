Vatan caddesinde sıcak asfalt serimi başladı

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Vatan Caddesi'nde asfalt çalışmalarını inceleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehir içi ulaşım kalitesini arttırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ve Nevşehir'de yolla ilgili tüm sıkıntıları ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı yatırımları ile Türkiye'ye örnek olan Nevşehir Belediyesi, şehir içerisinde çeşitli noktalarda başlattığı altyapı ve sıcak asfalt hizmetlerinde büyük aşama kaydetti.

Belediye ekipleri son olarak Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi'nde yaptıkları altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, sağlam bir altyapıya kavuşturularak ilk kez yağmur suyu hattı döşenen Vatan Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Çalışanlara kolaylıklar dileyerek baklava ikram eden Arı'ya başkan yardımcıları da eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Arı, finişer operatörün yerine geçerek kısa süre asfalt serme makinesini kullandı.

Çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve desteklerden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Arı, “Bizim tek derdimiz var hizmet etmek. Vatandaşlarımızın derdine derman olup, onların isteklerini en kısa sürede yerine getirmek. Bir yılda geldiğimiz mesafeye baktığımızda birçok yere dokunduk. Çözülemez denilen birçok derdi çözdük. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Nevşehir Belediyesi çalışacak Nevşehir kazanacak."