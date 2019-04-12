Vatandaşlar istedi, Başkan Arı düzenlemeyi başlattı

Başkan Arı, dün işyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara yaptığı teşekkür ziyareti sırasında Paşa Konağı önündeki parkta dinlenen vatandaşlarla da görüşüp, kendisine sağladıkları destekten dolayı teşekkür etmişti. Vatandaşlarda bu ziyarette park içerisinde bank ve benzeri kullanım gereçlerinin yıprandığını ve bunların değiştirilmesi taleplerini Belediye Başkan Arı'ya iletmelerinin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından park alanında bir dizi düzenleme başlatıldı.

Bu çerçevede park içerisindeki kamelyalar tadilatları yapılarak boyanacak. Ağaçların budamasının da yapılacağı çalışmalar kapsamında parktaki süs bitkileri yenilenecek. Sulama sisteminin de gözden geçirileceği çalışmalarda çim ekimi de gerçekleştirilecek. Park içindeki sokak hayvanları için konulan beslenme odaklarının da yenileceği düzenleme çalışmaları Pazartesi gününe kadar tamamlanacak.

Vatandaşların istekleri doğrultusunda düzenleme yürütülürken Başkan Arı “ Nevşehirli kardeşlerimiz tarafından bize iletilecek her türlü öneriye açık olacağımızı ifade ettik. Bu doğrultuda bu şehirde yaşayan herkesin görüş ve önerilerinin bizim için önemli . Dünkü ziyaretimiz sırasında kardeşlerimiz tarafından iletilen sorunu ilgili birimimize ilettik ve bu alandaki sıkıntıyı hemen çözdük “ dedi.