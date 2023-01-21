Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde takla atan otomobildeki sürücü yaralandı. Vatandaşlar takla atan aracı elleriyle düzelterek yaralıyı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Derinkuyu ilçesinde meydana gelen kazada K.Ç.'nin sürücüsü olduğu 40 EE 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Olay yerinden geçen Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli İsmail Tekin, kaza yapan otomobilde bulunan vatandaşların yardımına koştu. Çevredeki vatandaşların da destek vermesiyle otomobilde sıkışan K.Ç.'yi kurtarmak için çalışma yapıldı. Vatandaşlar, takla atan otomobili elleriyle düzelterek K.Ç.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı K.Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, vatandaşların aracı düzeltmesi amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.