İhlas Haber Ajansı

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Vatandaşlar yangına kova ile su taşıdılar

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde çıkan yangına vatandaşlar kovalarla su taşıyarak, ekiplere yardımcı oldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çıkan yangına vatandaşlar kovalarla su taşıyarak, ekiplere yardımcı oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerin hemen yanında bulunan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bazı vatandaşlar ise kova ile su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.


Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken soğutma çalışmaları başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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