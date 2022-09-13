Vicdanları sızlatan görüntülere inceleme

Nevşehir'de sokak hayvanlarının kısırlaştırmalarını yapan özel bir firmanın kısırlaştırma sonrası yaptığı uygulamalar tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği tarafından Nevşehir genelinde bulunan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesi için 3 bin hayvanı kapsayan bir ihale yapıldı. Firma Nevşehir genelinde yapacağı kısırlaştır çalışması için de en yakın Belediyelere ait barınakları kullandı. Ürgüp, Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde kısırlaştırma çalışması yapan özel bir firmanın hayvanları kısırlaştırdıktan sonra uygunsuz ortamlara bıraktığı ortaya çıktı.

"Yapılan uygulamalar vicdani boyutta olmalı"

Barınak ziyaretlerinde bir takım olumsuzluklarla karşılaştıklarını söyleyen Anadolu Hayvan Hakları Nevşehir İl Temsilcisi Sevinç Dörtkol yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta yaşadığımız tatsız bir olay oldu. Ankara'dan gelen federasyon ve dernek yetkilileri ile Ürgüp, Avanos ve Hacıbektaş barınaklarını ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz esnasında çok olumsuz olaylar ile karşılaştık. Aslında Avanos barınağı şu anda aktif çalışmıyor ve geçici transfer merkezi olarak adlandırıyorlar. Biz gittiğimizde mobil kısırlaştırma oradaydı. Kısırlaştırma yapılan hayvanları sağlıklı olmayan toprak yani pisliğin olduğu yere bıraktılar. Enfeksiyona açık ya sonuç itibariyle ameliyattan çıkmış bu hayvanlar. Daha sonra Hacıbektaş'a geçtik. Orada daha da felaket ile karşılaştık. Üç tane kurtlanmış canla karşılaştık. Hasta canlar, yavrular vardı. Veteriner hekim yoktu. Bu karşılaştığımız manzara o kadar acıydı ki hemen Nevşehir hayvan kasabasını arayarak araç desteği istedik. Yaralı hayvanları Nevşehir Hayvan kasabasına naklettik ve tedavilerine hemen başlandı. Görsellerde ve sosyal medyada da görüyorsunuzdur o hayvanları. Hayvanlardan yüzlerce, binlerce kurtlar çıkartıldı. Maalesef bir tanesinin gözünü kaybetti. Biz buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Barınaklar açılsın dedi. Hayvanların rehabiliteleri yapılsın, kısırlaştırma yapılsın ama yapılan bu uygulamaların vicdani boyutta olması gerekiyor. Vicdani boyutta olmayınca karşılaştığımız manzaralar bunlar. Biz ölüm kampları istemiyoruz hayvanların refahlarını sağlıklarını tedavilerinin yapılacağı alanlar istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Adı geçen belediyelerin konuyla ilgisi yoktur"

Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği de görüntüler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntü ve bilgiler ile ilgili ise gerekli inceleme ve kontroller başlatılmıştır. Yine sosyal medyada haber ve fotoğrafları yer alan Hacıbektaş ilçesindeki 6 adet yetişkin ve 1 adet yavru hasta hayvan ise Hayvan Kasabasına alınarak tedavilerine başlanmıştır. Söz konusu çalışmaları gerçekleştiren Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği'ne Avanos ve Hacıbektaş Belediyelerimiz gibi ilimiz sınırlarındaki tüm belediyeler üyedir. Dolayısıyla yapılan tüm çalışmalar birlik bünyesinde birlikte yürütülmektedir. Sosyal medyada hedef alınan belediyelerimiz mobil kısırlaştırmaya destek sağlamak amacıyla barınaklarını kullanıma açmış olup bu konuda yaşandığı iddia edilen olumsuzlukla ilgili herhangi bir sorumlulukları yoktur. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlikle ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve yönetmelikler doğrultusunda sürdürülmeye devam edilecektir” denildi.

"Hayvanlar, Nevşehir Hayvan Kasabasında tedavi altına alındı"

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Hayvan Kasabası Müdürü Metin Başbuğ ise "Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler birliği tarafından Nevşehir il genelinde sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi amacıyla, hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, işaretlenmesi ve alındıkları ortama geri bırakılması işe ile ilgili üç bin hayvanı kapsayan ihale yapıldı. Bu çerçevede, Avanos ve Hacıbektaş ilçesi, Göreme, Kaymaklı beldelerimizde çalışmalar sürdürüldü. Bu üç aylık süre içerisinde hem birliğimiz tarafından hem de Doğa Koruma Milli Parklar şube müdürlüğü tarafından günlük kontrolleri ve denetimleri yapıldı. Son günlerde sosyal medya yansıyan görüntülerle ilgili de hem Birlik yönetimince, hem de Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünde çalışmalar başlatıldı. Yüklenici firmaya gerekli uyarılar ve ikazlar yapılmış, sözleşmeden doğan cezai müeyyideler uygulanmıştır. Şu anda da ihalenin mevcut durumu ile ilgili çalışmalar durdurulmuş ve süreçle ilgili gerekli incelemeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Hacıbektaş'taki yaraları ve hasta hayvanlar hızlı bir şekilde barınağımıza getirildi. Altı tane yetişkin ve bir tane yavru köpeğin tedavilerine başladık ve şu an itibariyle hayvanların tedavileri devam etmektedir” şeklinde konuştu.