Yabancı öğrenciler Kapadokya'ya hayran kaldı

Aksaray Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler Kapadokya'ya hayran kaldı.

İçişleri Bakanlığının desteği ile başlatılan 'Gençlikle Hayaller Yetim Kalmasın' projesi kapsamında Aksaray Üniversitesi'nde okuyan 24 yabancı uyruklu öğrenci, Kapadokya Bölgesini gezdi. Aksaray Uluslar Arası Öğrenci Derneği tarafından organize edilen geziye katılan öğrencilerden Ugandalı Abdullah Managa; “Türkiye'ye yeni geldim. Aksaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde okuyorum. 'Kapadokya çok güzel' dediler. Ben de Kapadokya'yı gezmek için geldim. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. Tanzanya'dan geldiğini söyleyen Alhadow Bakar da, “Aksaray Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünde okuyorum. Kapadokya'yı gezmeye geldik. Buralar çok güzel” diye konuştu.

Aksaray Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fevzi Çay ise açıklamasında, “Bu proje ile öğrencilerimizin arkadaşlarıyla olan uyumlarını hızlandırmak, aynı zamanda bulundukları bölgeyi ve çevresindeki şehirlerin kültürel ve turistik değerlerini görmelerini amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.