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Yabancı uyruklu kadın ambulansta doğum yaptı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 9 aylık hamile yabancı uyruklu Vefa Elhalaf, doğum sancıları tutması üzerine çağrılan ambulansta hastaneye götürülürken doğum yaptı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 9 aylık hamile yabancı uyruklu Vefa Elhalaf, doğum sancıları tutması üzerine çağrılan ambulansta hastaneye götürülürken doğum yaptı.


Nevşehir'in Derinkuyu Namık Kemal İlkokulu sokakta oturan Halep nüfusuna kayıtlı Vefa Elhalaf'in doğum sancısı başladı. Yakınları hemen 112 acil servisi arayarak yardım talep etti. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri hastayı ambulansa alarak muayenesini yaptı ve Nevşehir Devlet Hastanesi´ne ulaştırmak için yola çıktı. Bu sırada doğum eylemini başlaması üzerine sağlık ekibi paramedik Tunahan Çelik, ATT Cuma Erdoğan ve ATT Arif Bozok Derinkuyu çıkışında, doğumu gerçekleştirdi. Hastanede tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Doğumu gerçekleştiren 112 Acil Servis ekibinden paramedik Tunahan Çelik, ambulansta sağlıklı kız bebeğin dünyaya geldiğini ifade ederek; "Bu bizim ambulansta gerçekleştirdiğimiz ilk doğum değil, ekipçe çok başarılı bir müdahalede bulunduk. Hastamızın bebeğini dünyaya getirmesinde görev aldık. Bu ana ortak olmak çok güzeldi aynı zamanda bizim için heyecanlı bir andı" dedi.

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