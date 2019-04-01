Yanar, Nevşehir tarihinin en başarılı AK Parti İl Başkanı oldu

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti'nin Nevşehir tarihindeki en başarılı İl Başkanı unvanını kazandı.

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti başta Nevşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Kozaklı ve Ürgüp ilçe belediye başkanlıklarını da kazanma başarını gösterdi.

AK Pati İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar yaptığı açıklamada, “Yapılan seçimler öncelikle şehrimize, vatanımıza, milletimize hayırlı ve mübarek olsun. Bu seçimde Nevşehir, toplamda 17 seçim bölgesinde ( 1 il, 5 İlçe ve 11 Belde ) AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan diyerek gönül belediyeciliğine onay vermiştir. Seçilen tüm belediye başkanlarımı, başta il belediye başkanım Rasim Arı olmak üzere ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu çok yoğun geçen seçim maratonunda emeklerini esirgemeyen Milletvekillerimize, kuruluşumuzdan bugüne kadar görev alan eskisi yenisi değil kocaman bir aile olarak hareket eden il-İlçe-belde ana kademe teşkilatlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanlarımıza, belediye başkan adaylarımıza, İl genel ve belediye meclis üyesi adaylarımıza, mahalle ve sandık kurulu yönetimlerimiz başta olmak üzere tüm AK Parti teşkilatımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve başarının gerçek sahibi olan Tüm Nevşehirli hemşerilerimize sonsuz teşekkürler. Hamdolsun ki tüm şer odaklarına rağmen , Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Partimiz cumhurun zaferi ile yine birinci parti olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Derinkuyu, MHP'den AK Parti'ye geçti

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından MHP'de olan Derinkuyu Belediye Başkanlığı AK Parti'ye geçti. Yapılan seçimlerin ardından AK Parti Belediye Başkan adayı Bülent Aksoy 3 bin 80 oy alarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Gülşehir, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçti

31 Mart 2014 seçimlerinde MHP'den Belediye Başkanlığı seçimlerine katılarak Gülşehir Belediye Başkanı seçilen Vahdi Arısoy daha sonra ise MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti Belediye Başkan adayı olarak katılan Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy seçimlerde 2 bin 970 oy alabilirken, AK Parti Gülşehir Belediye Başkan adayı olan Av. Fatih Çiftçi ise 3 bin 765 oy alarak Gülşehir'in yeni belediye başkanı oldu.

Kozaklı, MHP'den AK Parti'ye geçti

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından daha önce MHP'den olan Kozaklı Belediye Başkanlığı yapılan seçimlerin ardından AK Parti Belediye Başkan adayı Akif Kabukçuoğlu 2 bin 174 oy alarak Kozaklı'nın yeni belediye başkanı oldu. Mevcut Belediye Başkanı olan Celalettin Güven ise bin 676 oy alabildi.

Acıgöl'de AK Parti devam dedi

AK Parti Belediye Başkanı ve Acıgöl Belediye Başkanı olan Ercan Ertaş ise yeni dönemde de belediye başkanlığı görevine seçildi.

Ürgüp, AK Parti ile devam dedi

31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından AK Parti'den Belediye Başkan adayı gösterilen Ecz. Mehmet Aktürk 6 bin 171 oy alarak belediye başkanı seçilirken görevi AK Partili Belediye Başkanı olan Fahri Yıldız'dan devir alacak.

15 beldenin 11'ini AK Parti kazandı

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Çat, Göre, Nar, Sulusaray, Uçhisar beldelerinin yanı sıra Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar belde, Avanos ilçesine bağlı Çalış, Kalaba, Özkonak, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar belde belediye başkanlıklarını da AK Parti kazandı.