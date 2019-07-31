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Yaralı yavru köpeğe belediye sahip çıktı

Nevşehir Belediyesi, bir aracın çarpması sonucu arka ayakları kırılan 5 aylık köpeğe şefkat elini uzattı.

Kayseri'de yaralı yavru köpeğin tedavisini yaptıran belediye ekipleri, daha sonra sevimli köpeği sahiplendirdi.


Nevşehir'de geçtiğimiz gün bir aracın çarpması yürüyemeyen 5 aylık yavru bir köpeği fark eden vatandaşlar, yaralı köpeği Nevşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilk kontrolü yapılan köpeğin bacaklarında kırıklar olduğu anlaşılınca tedavisi yaptırılmak üzere Kayseri Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü.


Burada arka bacaklarında 4 ayrı kırık tespiti yapılan sevimli köpek tedavisinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yeniden Nevşehir'e getirilerek burada daha önce hayvan sahiplenmek için başvuruda bulunan bir hayvansevere teslim edildi.

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