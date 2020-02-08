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Yaya kaldırımları kar küreme makineleri ile temizleniyor

Yoğun kar yağışının yaşandığı Nevşehir’de yaya kaldırımları belediye ekipleri tarafından püskürtme özelliğine sahip kar küreme makineleri ile temizleniyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Nevşehir'de yaya kaldırımları belediye ekipleri tarafından püskürtme özelliğine sahip kar küreme makineleri ile temizleniyor. Ekipler, yaya kaldırımlarında ayrıca tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.


Nevşehir'de Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan ve hafta sonu sabah saatlerine kadar süren yoğun kar yağışı sebebiyetiyle belediye ekipleri, kentte kar nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmaması amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Kar yağışıyla birlikte kentin tamamında yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler, ulaşımın sorunsuz gerçekleşmesini sağlarken ayrıca yayalar içinde kaldırımlarda kar küreme çalışmaları yapıldı. Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 100 kişilik kar timi, sabah saat 05.00'dan itibaren kaldırımları temizlemeye başladı. Püskürtme özelliğine sahip mini kar küreme araçları ile yaya kaldırımlarını kardan arındıran ekipler ayrıca kaldırımlarda da tuzlama yaptı.


Kar küreme makinelerinin girmesinin mümkün olmadığı bölgelerde, yaya ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar şehrin çeşitli noktalarında sürüyor.

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