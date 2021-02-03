Yayalara yol vermeyen 19 sürücüye ceza yazıldı

Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerinde yapılan kontrollerde 19 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan cezai işlem uygulanırken 21 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 25 sürücüye emniyet kemerini takmamaktan, 2 sürücüye ise sadece sis farlarıyla seyretmekten dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi.