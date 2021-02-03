İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayalara yol vermeyen 19 sürücüye ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 araç sürücüsüne yayalara yol vermemekten dolayı ceza yazıldı.


Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçitlerinde yapılan kontrollerde 19 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan cezai işlem uygulanırken 21 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 25 sürücüye emniyet kemerini takmamaktan, 2 sürücüye ise sadece sis farlarıyla seyretmekten dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.