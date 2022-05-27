İhlas Haber Ajansı

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Yaz Sporu Okullarına kayıtlar başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.


Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlamak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Yaz Spor Okulları açılacak. Yaz spor okulları bünyesinde açılacak kurslarına sınırlı kontenjan ve belirli yaş aralığında çocuklar kayıt yaptırabilecek.


Kayıtlar, online olarak www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden yapılacak.

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