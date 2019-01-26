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Yazar Ataol Behramoğlu, Nevşehir'de kitapseverlerle buluştu

Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen kitap fuarı etkinliği kapsamında yazar Ataol Behramoğlu kitapseverler ile buluştu.


Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarı kapsamında yazar Ataol Behramoğlu kitapseverler ile buluştu. Kitabını imzalatmak için gelen vatandaşlar ile bir süre sohbet eden yazar Behramoğlu daha sonra ise kitaplarını imzalıyor.


Nissara AVM Genel Müdürü Göktük Ozhan yaptığı açıklamada, “Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak kitapseverleri yazarlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün burada bizlerle bir araya gelen yazar Atol Behramoğlu'na kitapseverlerin ilgisi oldukça fazla olması bizleri mutlu ediyor. Nissara AVM olarak kitapseverleri yazarlar ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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