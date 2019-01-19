Yazar Sinan Yağmur, Nissara AVM'de imza ve söyleşi gününe katıldı

Nissara AVM'de düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında yazar Sinan Yağmur okuyucularıyla buluştu. Sinan Yağmur burada okuyucuları ile sohbet ederken kitaplarını da imzaladı. Sinan Yağmur açıklamasında, “Nevşehir'de okuyucularımız ile bir araya gelmekten dolayı son derece mutluyum. Okuyucularımızın ilgisi de gerçekten bizleri çok sevindirdi. Burada bizleri misafir eden Nissara AVM yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.