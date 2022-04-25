Yazar Yazgan ve Baran okurlarıyla buluştu

Yazar Bestami Yazgan ve Yazar İsrafil Baran, Nevşehir Belediyesi Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu.

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı'na aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklar için birbirinden eğlenceli aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinliğin ikinci gününde Yazar Bestami Yazgan ve Yazar İsrafil Baran okurlarıyla buluştu. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde açık alanda Çocuk Kitapları Fuarı için kırkı aşkın yayınevi stant açtı. Hayy Kitap standında kitaplarını imzalayan Bestami Yazgan ve Flipper Yayınları standında kitaplarını imzalayan İsrafil Baran'a okuyucular yoğun ilgi gösterdi. İmza etkinliği programının ardından Yazar Bestami Yazgan ve Yazar İsrafil Baran çocuklarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Yazar Bestami Yazgan çocuklara birbirinden güzel şiirler okudu. Yazar İsrafil Baran konuşmasında Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı'nı şehirde ilk kez gerçekleştirilen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a teşekkür etti. Soru cevap şeklinde devam eden söyleşi sırasında yazarlardan mikrofonu alan çocuklar şiir okudu.

Yazar İsrafil Baran ve Bestami Yazgan sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra etkinlik sona erdi.