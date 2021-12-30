İhlas Haber Ajansı

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Yeni nesil yerüstü çöp konteynerlerin dağıtımı tamamlandı

Daha temiz bir Nevşehir için gece gündüz çalışan Nevşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerdeki çöp toplama konteynerlerini yenilemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda evsel atıkların daha hızlı ve sağlıklı toplanması için alınan yeni çöp konteynerin mahallere dağıtımı gerçekleştirildi.


Temiz bir çevre için kentin her köşesinde çalışmalarını titizlikle sürdüren Nevşehir Belediyesi, mahallelerde bulunan yeraltı ve yer üstü çöp konteynerlerinin sayısını arttırıyor. Evsel atıkların daha hızlı ve sağlıklı toplanması için başta ana arterler olmak üzere çeşitli mahallerde kullanılmak amacıyla yeni nesil yer üstü çöp konteyneri alan Nevşehir Belediyesi, konteynerlerin dağıtımını tamamladı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ellerini kullanmadan kapaklarını açabilecekleri, koku ve sızıntı yapmayan yeni nesil yer üstü çöp konteynerlerini Güzelyurt, Esentepe ve 15 Temmuz Mahallesi'nde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan bölgelere yerleştirdi.

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