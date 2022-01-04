Yeni yılın ilk konser heyecanı Grup İmera ile yaşanacak

Nevşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri yeni yılda da tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği konser, söyleşi, fuar ve tiyatro etkinlikleri ile binlerce Nevşehirliyi Türkiye'nin sevilen şair, yazar ve sanatçılarıyla buluşturan Nevşehir Belediyesi, yeni yılın ilk konserini gerçekleştirecek. Nevşehirliler, 2022 yılının ilk konser heyecanını 8 Ocak akşamı sevilen müzik Grubu İmera ile yaşayacak.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenecek olan ücretsiz halk konserinde son dönemin en sevilen müzik gruplarından biri olan İmera sahne alacak.