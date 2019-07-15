Yenilenen Saatçi Hoca caddesi trafiğe açıldı

Belediye Başkanı Rasim Arı, sıcak asfalt serimi, yeni yaya kaldırımları ve aydınlatma sisteminin yanı sıra yeşil bant çalışmasıyla caddeye modern bir görünüm kazandırdıklarını söyledi.

Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda başlatılan altyapı ve üstyapı atağı devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz ay belediye binası önündeki Doyuran Kavşağı ile Meteris Meydanı Kavşağı arasındaki bölümde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri ardından Meteris Meydanı Kavşağı ile Diriliş Meydanı Kavşağı arasındaki Saatçi Hoca Caddesi'ndeki çalışmalarını son aşamaya getirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ilk olarak bu alanda daha önce bulunan parke taşları söküldü. Cadde boyunca 50 yıldır kullanılan içme suyu hattını ve abone bağlantılarını son teknoloji borularla tamamen yenilen belediye ekipleri cadde de daha önce bulunmayan yağmur suyu hattını oluşturdu.

Yaklaşık 20 gündür yoğun bir mesai harcayan belediye ekipleri altyapı için yaptıkları bu çalışmalarla birlikte aynı zamanda alçak ve yüksek elektrik hatlarının da yeraltına alınmasını sağlayarak görüntü kirliğini önledi.

Caddedeki altyapı çalışmalarının ardından yeni yaya kaldırımları imal edilerek otobüs durakları yenilendi. Aydınlatma sistemi de tamamen değişen caddenin her iki yönünde yeşil bant uygulaması gerçekleştirilerek dikilen süs bitkileri ile cadde adeta bir çiçek bahçesine çevrildi. Çalışmaların başladığı ilk günden itibaren sürekli olarak incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinin yenilenen modern görünümüyle Nevşehir'e hayırlı olmasını diledi.

Kısa süre içerisinde Nevşehir'de altyapı ve üstyapı çalışmalarında önemli bir mesafe aldıklarını kaydeden Arı, “Şehrimizde nerede ne eksik var biliyoruz, çözüm yollarına hakim durumdayız. Hizmetkârı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız. Tüm kadrolarımızla “Marka Şehir Nevşehir” için çalışacağız.