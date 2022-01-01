Yılbaşı gecesi 904 emniyet personeli görev aldı

Yılbaşı gecesi Nevşehir'de gerçekleşebilecek her türlü terör olaylarına ve asayişe müessir olaylara önceden müdahale edebilmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, genel güvenlik ve asayişin temini açısından, salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına emniyet personeli hazır bulundu. Yılbaşında, Nevşehir merkezinde 537 personel, 72 ekip ile, 7 ilçede 367 personel, 22 ekip ile toplamda 904 personel, 94 ekip ve 1 detektör 1 bomba arama köpeği görev yaptı.

“Vali denetlemeleri yerinde inceledi”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'de yılbaşı gecesi görev başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. İlk olarak Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi'ni ziyaret eden Vali Becel daha sonra Göreme kasabasındaki Jandarma Asayiş Noktası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Denetlemeler hakkında bilgi alan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, daha sonra 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Polis Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali yeni yıl mesajını telsiz anonsuyla yayınladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ni ziyaret eden Vali İnci Sezer Becel telsizle tüm emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı.